Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 08.01.2023

Diepholz (ots)

PK Sulingen

Einbruchdiebstahl in Container

Im Zeitraum vom 06. Januar 2023, 19:30 Uhr, bis zum 07. Januar 2023, 09:20 Uhr, kam es in Bahrenborstel-Göthen zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Zudem wurde durch unbekannte Täter versucht die Eingangstür zu dem noch unbewohnten Neubau gewaltsam zu öffnen. Aus dem Container wurden Baumaterialien und Werkzeuge im Wert von rund 2.000 Euro entwendet. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei Sulingen bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 04271-9490.

PK Syke

Twistringen - Versuchter Einbruchdiebstahl in Gaststätte Am Samstag, den 07.01.2023, in der Zeit von 04.00 Uhr bis 11.00 Uhr, versuchen bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Twistringen zu verschaffen. Es bleibt beim Versuch. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei Twistringen (04243/970570) sowie die Polizei Syke (04242/9690) entgegen.

Bassum - Fahren unter Alkoholbeeinflussung Am Samstag, den 07.01.2023, gegen 03.20 Uhr, befährt ein 52-jähriger aus Twistringen mit seinem Pkw die Kirchstraße in Bassum, obwohl er unter Alkoholbeeinflussung steht. Ein Atemalkoholtest ergibt eine AAK von 1,90 Promille. Dem Twistringer wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, POK ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell