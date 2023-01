Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Rentnerin abgelenkt - Stuhr, Indoorplantage entdeckt - Sulingen, Verkehrsunfall mit drei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Rentnerin abgelenkt

Unbekannte Täter lenkten am Dienstag gegen 15.00 Uhr eine 85-jährige Rentnerin ab und entwendeten ihren Schmuck. An der Haustür in Kirchweyhe, Am Fuhrenkamp, verwickelte ein Täter die Rentnerin in ein Gespräch. Ein zweiter Täter gelangte durch ein Kellerfenster auf der Rückseite des Gebäudes ins Haus. Zielgerichtet wurde ein Schmuckkasten entwendet. Die Rentnerin bemerkte erst viel später das Fehlen des Schmuckkastens, da waren die Diebe schon lange wieder weg. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin verursachte gestern gegen 20.20 Uhr in Brinkum Nord an der Kreuzung Bremer Straße / Gottlieb-Daimler-Straße einen Verkehrsunfall. Sie stand mit ihrem Pkw an der roten Ampel in der Gottlieb-Daimler-Straße und wollte nach links auf die Bremer Straße Richtung Syke einbiegen. Aus noch unbekannten Gründen fuhr sie bei Rot los und kollidierte in der Kreuzung mit dem Pkw einer 47-jährigen Fahrerin. Diese befuhr die Bremer Straße bei Grün in Richtung Bremen. Beide Fahrerinnen bleiben unverletzt, beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 6000 Euro beziffert.

Bassum - frontaler Zusammenstoß

Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Stadthagen wollte am Mittwoch gegen 16:30 Uhr von der B 51 nach Links auf die B 61 abbiegen und übersah den entgegenkommenden Pkw einer 60-jährigen Bassumerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide unverletzt blieben. Allerdings waren weder der VW Golf noch der Mini Clubman fahrbereit, so dass die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beträgt ca. 8000 Euro.

Syke / Stuhr - Ein Joint führt zum Auffinden einer Indoorplantage

Eine Streife der Polizei kontrollierte am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in Syke, Gesseler Straße, eine 29-jährige Frau, die gerade einen Joint rauchte. Eine nähere Nachschau förderte noch weitere Betäubungsmittel zu Tage. Auch ergaben sich Hinweise auf den Verkäufer der Betäubungsmittel. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und auf deren Anordnung wurde ein Haus in Stuhr, Ströhener Weg, durchsucht. Im Keller des Hauses eines 34-Jährigen fand die Polizei eine professionelle Indoorplantage mit rund 50 Cannabis Pflanzen. Bei der Durchsuchung konnte die Polizei auch ca. 1 kg getrocknetes Marihuana beschlagnahmen. Die Plantage und alle weiteren vorgefundenen Utensilien wurden beschlagnahmt. Gegen die Betreiber, Verkäufer und Käufer, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hemsloh - Verkehrsunfall

Auf der Wagenfelder Straße Einmündung Am Berge verursachte gestern gegen 10.15 Uhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer einen Verkehrsunfall. Er scherte zum Überholen aus, als vor ihm ein 50-jähriger Pkw-Fahrer nach links in die Straße Am Berge abbiegen wollte. Beide Pkw kollidierten und waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer bleiben unverletzt. Der Schaden wird auf rund 6000 Euro beziffert.

Sulingen - Drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der Verdener Straße wurden am Mittwoch gegen 15.30 Uhr drei Personen leicht verletzt. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Wagenfeld befuhr die Verdener Straße Richtung Schwaförden. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über den Pkw, geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw einer 59-jährigen Fahrerin. Das Fahrzeug kam erst in einem Grartenzaun zum Stehen. Beide Fahrer, sowie der Beifahrer des 18-Jährigen wurden zum Glück nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 10000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell