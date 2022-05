Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Asbach (ots)

Am Montagnachmittag kam es um 14:40 Uhr auf der Landesstraße 272 zwischen Asbach und Bennau zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem LKW die Landesstraße in Richtung Asbach. Hierbei ist er vermutlich einem in die Fahrbahn ragenden Ast in Richtung Fahrbahnmitte ausgewichen. Es kam zu einer Berührung mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden LKW. Durch umherfliegende Teile ist ein PKW beschädigt worden, der hinter dem LKW des Geschädigten fuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei seinem Fahrzeug handelt es sich um einen LKW, Gliederzug, Typ Daimler, vermutlich mit blauen Führerhaus. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

