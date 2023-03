Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Zwei Personen auf Friedhof verletzt

Aalen (ots)

Gegen 14:15 Uhr am Freitagmittag wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass aufgrund des Gewitters auf dem Waldfriedhof in Aalen im Stadionweg ein etwa 10 Meter langer Ast mit einem Durchmesser von ca. 10-15 Zentimeter von einem Baum abgebrochen sei und herunterstürzte. Dieser Ast traf zwei Besucher des Waldfriedhofs, die sich dort im Rahmen einer Beerdigung aufhielten. Ein 76-jähriger Mann wurde durch den herabfallenden Ast leicht und seine 68-jährige Ehefrau mittelschwer verletzt. Sie mussten beide mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

