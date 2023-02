Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Neuenstein - Am Freitag (03.02.2023) befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit seinem Fahrzeug Fiat Talento gegen 18.30 Uhr die Landesstraße 3155 aus Raboldshausen kommend in Richtung Saasen. Der Pkw-Fahrer erkannte eine am Fahrbahnrand entgegenkommende, dunkel gekleidete, 51-jährige Fußgängerin aus Polen zu spät, versuchte noch auszuweichen und streifte diese dennoch mit dem Außenspiegel. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt und konnte, nach einer medizinischen Versorgung vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung, ihren Weg fortsetzen. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

i. A. siebold, PHK'in / Führungs- u. Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell