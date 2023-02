Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Beschilderung beschädigt - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (01.02.), in der Zeit von 7:30 Uhr bis 13 Uhr, parkte ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen blauen Audi A5 auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Klinikums am Wendeberg. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er am vorderen linken Kotflügel eine Delle und einen Lackschaden fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Personalien als Unfallbeteiligter abzugeben. Die Schadenhöhe beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Beschilderung beschädigt - Zeugen gesucht

Neuenstein. Am Donnerstag (02.02.), in der Zeit von 17:45 Uhr bis 22 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Beschilderung, welche sich auf der Verkehrsinsel im Einmündungsbereich der Straße "Im Biegen" befindet. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

