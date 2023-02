Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fußgänger leicht verletzt - Unfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Montag (23.01.), gegen 8:20 Uhr, lief ein 62-jähriger Fußgänger aus Bad Hersfeld die Straße "Lappenlied" stadteinwärts und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen die rechtsseitig befindliche Straße "Am Merßeberg" überqueren. Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr zeitgleich die Straße "Am Merßeberg" und wollte nach rechts in die Straße "Lappenlied" einbiegen. Beim Einbiegen touchierte die Pkw-Fahrerin mit ihrem linken Außenspiegel den bereits mittig auf der Fahrbahn befindlichen Fußgänger. Der 62-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, konnte aber im Nachgang ermittelt werden.

Polizeistation Bad Hersfeld

