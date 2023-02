POL-OH: Mehrere Pkw beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Kennzeichendiebstahl Bebra. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-QA 211 eines roten Opel Corsa stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagabend (31.01.) und Mittwochvormittag (01.02.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Privatgelände in der Brühlstraße in Weiterode. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle ...

mehr