Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichendiebstahl

Bebra. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-QA 211 eines roten Opel Corsa stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagabend (31.01.) und Mittwochvormittag (01.02.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Privatgelände in der Brühlstraße in Weiterode. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Heringen. Ein Einfamilienhaus in der Brüder-Grimm-Straße wurde am späten Dienstagabend (31.01.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell