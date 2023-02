Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfall

Petersberg. Eine 58-jährige Fahrradfahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (31.01.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 7.25 Uhr die K 1 aus Richtung Fulda kommend. Ein 25-jähriger Opel-Fahrer befuhr zeitgleich die K 7 aus Richtung Untergötzenhof kommend und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links auf die K 1 abbiegen. Hierbei kollidierte er aus noch unklarer Ursache mit der 58-jährigen Radfahrerin. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 2.200 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Niederaula. In der Zeit von Montag (30.01.), gegen 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr, parkte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Eisenach seinen weißen Ford Fiesta ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Hauptstraße Höhe der Hausnummer 15. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs und beschädigte diesen. Anschließend verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Abbiegeunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (30.01.), gegen 16:40 Uhr, befuhr eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Hauneck die Eichhofstraße von der Nachtigallenstraße kommend in Richtung Hainstraße. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld bog nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen zeitgleich von der Eichhofstraße verbotswidrig nach links in die Hainstraße ein und kollidierte dabei mit der Pkw-Fahrerin aus Hauneck. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von etwa 400 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (31.01.), in der Zeit von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr, parkte ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau seinen dunkelblauen VW Golf auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Am Giegenberg". Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken gegen den geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Unfall im Längsverkehr auf Feldweg

Grebenhain-Crainfeld. Am Dienstag (31.01.), gegen 12 Uhr, fuhr eine 69-jährige Fahrerin aus Grebenhain mit ihrem Mitsubishi Colt den geteerten Feldweg (früher K 100) von Crainfeld kommend in Richtung Landesstraße 3181. Eine 26-jährige Fahrerin aus Freiensteinau fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem VW Polo in die entgegengesetzte Richtung. Etwa 300 Meter nach dem Ortsschild von Crainfeld streiften sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus noch unklarer Ursache die beiden Fahrzeuge im Längsverkehr. Hierdurch kam die Polo-Fahrerin nach rechts vor der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 9.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell