Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall auf BAB 7 - zwei Sattelzüge beteiligt

Kirchheim (ots)

Am Mittwoch, dem 01.02.2023, gg. 14.25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, an welchem zwei Sattelzüge beteiligt waren, auf der BAB 7, Kassel in Richtung Fulda, zwischen dem AD Kirchheim und dem AD Hattenbach, km 525, Gemarkung Niederaula, Landkreis Hersfeld-Rotenburg.

Ein 39-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Sattelzug den oben genannten Autobahnabschnitt auf dem rechten Fahrstreifen in einer Baustelle. Aufgrund stockenden Verkehrs musste er anhalten. Ein hinter ihm befindlicher 46-jähriger konnte den von ihm geführten Sattelzug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und versuchte nach links auszuweichen. Hierbei stieß er mit der Beifahrerseite der Sattelzugmaschine gegen das Heck des Sattelaufliegers.

Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 100.000,- Euro geschätzt.

Zwei Fahrstreifen in der Baustelle in Fahrtrichtung Fulda mussten bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen gegen 16.50 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den ausgelagerten Fahrstreifen sowie durch die Baustelle geleitet.

Es bildete sich ein entsprechender Rückstau.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehr aus Kirchheim, eine Rettungswagenbesatzung und die Autobahnmeisterei aus Hönebach eingesetzt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren setzte die Feuerwehr Niederaula eine Ölsperre in der Aula. Die untere Wasserbehörde wurde in Kenntnis gesetzt.

