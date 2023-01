Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Einsatzintensiver Jahreswechsel bei der Feuerwehr Oberhausen

Oberhausen (ots)

Nach zwei ruhigen Jahreswechseln in Folge, war der diesjährige Jahreswechsel wieder eine sehr arbeitsreiche Nacht für die Feuerwehr Oberhausen. Um das mögliche Einsatzaufkommen zu bewältigen, wurden im Vorfeld einsatzvorbereitende Maßnahmen getroffen, die glücklicherweise nicht alle zum Einsatz kamen. Hier geht ein besonderer Dank an die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Mitte, Süd, Sterkrade und Königshardt, die tatkräftig unterstützt haben. Insgesamt mussten die Einheiten des Rettungsdienstes und des Brandschutzes zu 118 Einsätzen ausrücken. Zu 25 Einsätzen musste der Notarzt den Rettungsdienst unterstützen. Die Feuerwehr rückte zu 28 Einsätzen aus. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Kleinbrände von Mülleimern, Hecken und Unrat sowie um hilflose Personen in verschlossenen Wohnungen. Es mussten aber auch mehrere größere Einsätze abgearbeitet werden, bei denen durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr größerer Schaden verhindert werden konnte. Im Rettungsdienst und Krankentransport wurden die Retter zu 90 Einsätzen gerufen. Die Einsatzszenarien bildeten das ganze Spektrum der rettungsdienstlichen Versorgung ab, wie zum Beispiel chirurgische, internistische, neurologische Notfälle sowie Intoxikationen.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell