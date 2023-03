POL-PDMT: Fahrzeugführerin berauscht unterwegs

Wirges (ots) - Am Samstag, den 04.03.2023 gegen 19:00 Uhr, ereignete sich auf der L 313 zwischen Wirges und dem Kreisverkehr Ritzmühle ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein alleinbeteiligter 34-jähriger Fahrzeugführer befuhr die L 313 in Fahrtrichtung Montabaur, kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem Gebüsch zum Stillstand. Da sich der ...

mehr