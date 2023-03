POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hachenburg (ots) - In der Nacht von Freitag, den 03.03.23 auf Samstag, den 04.03.23 kam es in der Rheinstraße in Hachenburg zu einer Sachbeschädigung an einem Werbeschild. Dieses wurde durch unbekannte/r Täter aus dem Betonfundament heraus gerissen und ca. 60 Meter entfernt im Bereich der Einmündung zum Gehlerter Weg an einem Baum aufgestellt. Zeugen werden gebeten ...

mehr