Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Sachbeschädigung an einem Werbeschild -ZEUGENAUFRUF-

Hachenburg (ots)

In der Nacht von Freitag, den 03.03.23 auf Samstag, den 04.03.23 kam es in der Rheinstraße in Hachenburg zu einer Sachbeschädigung an einem Werbeschild. Dieses wurde durch unbekannte/r Täter aus dem Betonfundament heraus gerissen und ca. 60 Meter entfernt im Bereich der Einmündung zum Gehlerter Weg an einem Baum aufgestellt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer 02662 95580 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell