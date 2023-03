Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Warnhinweis Schockanrufe

Montabaur (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es im Stadtgebiet Montabaur zu einer Vielzahl an sogenannten Schockanrufen. Durch die unbekannten Täter wurde in allen Fällen angegeben, dass ein naher Angehöriger einen schweren Unfall verursacht habe und nun Geld bezahlen soll. Es handelt sich hierbei um eine Betrugsmasche. Bitte beenden sie das Gespräch sofort ohne Angabe von personenbezogenen Daten oder Angaben zu vorhandenen Geldmitteln oder Wertgegenständen.

Zu den vorliegenden Anrufen wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell