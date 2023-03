Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - "Fit like a cop" Aktion der PI Montabaur im Rahmen der Nachwuchsgewinnung

Die Polizei Montabaur bietet am 30.03.2023 die Möglichkeit den Beruf des Polizeibeamten in lockerer und sportlicher Atmosphäre kennenzulernen. Im Rahmen eines Workouts mit echten Polizisten haben Jugendliche ab 14 Jahren die Möglichkeit erste Kontakte zu knüpfen und sich über den Beruf zu informieren. Um 15:00 Uhr starten wir am Schwimmbad in Montabaur. Unter fachlicher Anleitung kann sich jeder an Polizeiübungen versuchen. Anschließend stehen die Polizisten bei einem Erfrischungsgetränk für Fragen zur Verfügung.

