Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brennender LKW auf der L 288 zwischen Streithausen und Nister

Streithausen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es im Bereich der L 288, zwischen Nister und Streithausen, zum Brand eines LKW-Anhängers. Der Gliederzug bestehend aus LKW und Anhänger hatte die L 288 befahren, als der Anhänger Feuer fing. Der Fahrzeugführer konnte den Anhänger noch abkoppeln und ein Übergreifen des Feuers auf das Zugfahrzeug verhindern. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der Fahrzeugführer wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Anhänger entstand erheblicher Sachschaden. Als Brandursache kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Die L 288 war bis zur Bergung des Anhängers voll gesperrt. Die Sperrung konnte erst am späten Abend wieder aufgehoben werden.

