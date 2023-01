POL-BI: Einbruch in Filiale eines Mobilfunkanbieters

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Nur wenige Stunden nach einem Ladendiebstahl in einem Bielefelder Einkaufszentrum fand sich am Samstag, 21.01.2023, ein Tatverdächtiger in einer Justizvollzugsanstalt wieder. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 14:00 Uhr, wie ein vermeintlicher Kunde in einem Modegeschäft des Shoppingcenters - an der Bahnhofstraße und der Stresemannstraße gelegen - eine hochpreisige ...

mehr