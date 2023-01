Polizei Bielefeld

POL-BI: Haft wegen gestohlener Winterjacke im Rucksack

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nur wenige Stunden nach einem Ladendiebstahl in einem Bielefelder Einkaufszentrum fand sich am Samstag, 21.01.2023, ein Tatverdächtiger in einer Justizvollzugsanstalt wieder.

Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 14:00 Uhr, wie ein vermeintlicher Kunde in einem Modegeschäft des Shoppingcenters - an der Bahnhofstraße und der Stresemannstraße gelegen - eine hochpreisige Herrenjacke auswählte und eine Umkleidekabine aufsuchte. Als der Mann die Kabine und das Geschäft verließ, war die Winterjacke, im Wert von knapp 270 Euro, nicht mehr zu sehen. Dafür war sein Rucksack erkennbar gefüllt.

Als der Ladendetektiv den Mann ansprach, ließ er seinen Rucksack fallen und wollte aus dem Einkaufscenter flüchten. Dies vereitelte der Detektiv, der sich Hilfe bei anwesenden Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes holte.

Streifenbeamte nahmen den tatverdächtigen 47-jährigen Georgischen Staatsbürger ohne Wohnsitz in der Bundesrepublik vorläufig fest. Nach der Ermittlungsarbeit führten Kriminalbeamte den polizeibekannten Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld einem Richter des Amtsgerichts vor, der die Hauptverhandlungshaft anordnete.

