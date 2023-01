Polizei Bielefeld

POL-BI: Beim Schneeschippen Unfallflucht beobachtet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt-

Dank der guten Reaktion einer Zeugin nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 19.01.2023, kann die Polizei nun Ermittlungen an der Halteranschrift des Flüchtigen durchführen.

Gegen 14:00 Uhr schippte eine junge Anwohnerin des Leinewegs Schnee, als ein weißer Van aus der benachbarten Einfahrt fuhr. Der Fahrer fuhr mit dem Fahrzeug in die Rabatten des Grundstücks und blieb stecken. Die Schülerin sprach den Fahrer auf den Unfall an. Er antwortete, dass er nichts bemerkt habe und außerdem kein Schaden entstanden sei. Der Mann gab Gas, so dass es ihm gelang, den Renault Traffic aus den Rabatten zu befreien und fuhr - trotz beschädigter Kantsteine und Pflanzen - in Richtung Rheinallee davon.

Die Zeugin machte mit ihrem Handy ein Foto von dem unfallflüchtigen Transporter, bei dem das Lipper Kennzeichen abgelesen werden konnte.

Am Samstagmorgen begleitete die Schülerin die Hausbesitzerin zu einer Polizeiwache zur Erstattung einer Strafanzeige, legte das Foto vor und beschrieb den Fahrer.

Der Van ist auf eine Firma zugelassen. Das Verkehrskommissariat wird nun Ermittlungen in der Firma hinsichtlich des beschriebenen Fahrers aufnehmen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell