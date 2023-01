BPOLI-OG: Zweifach gesucht

Offenburg (ots) - Die Beamten der Bundespolizei Offenburg haben gestern Nachmittag ein gefälschtes französisches Dokument sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 25-jährigen türkischen Staatsangehörigen, am Bahnhof in Offenburg, wies dieser sich mit einer französischen Identitätskarte aus. Bei genauer Inaugenscheinnahme des Dokumentes, stellte sich dieses als Fälschung heraus. In der späteren Vernehmung gab der ...

mehr