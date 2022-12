Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Weil der Stadt - Hausen: 37-Jähriger nach Wohnungseinbruch festgenommen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zur Festnahme eines 37-jährigen Tatverdächtigen kam es am Freitagabend (16. Dezember 2022) in Weil der Stadt - Hausen, nachdem gegen 22:45 Uhr in ein Wohnhaus am südlichen Ortsrand eingebrochen wurde. Eine Zeugin wurde auf den Lichtschein von Taschenlampen im Nachbarhaus aufmerksam und verständigte die Polizei. Als die Nachbarn kurz darauf nach Hause zurückkehrten, sollen zwei schwarz gekleidete Personen zu Fuß die Flucht über die Terrasse in Richtung der angrenzenden Felder ergriffen haben. Der 38-jährige Hausbewohner sei den beiden kurzzeitig gefolgt, habe dann jedoch davon abgelassen haben, als ihn einer der beiden Täter mit einem Gegenstand bedroht habe.

Im Zuge umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, wurde ein 37-jähriger Tatverdächtiger im angrenzenden Waldstück angetroffen und vorläufig festgenommen. Der Aufenthaltsort des zweiten Täters ist bislang unbekannt. Er wurde beschrieben als etwa 185 cm groß, soll eine unauffällige Statur gehabt haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangten die Täter gewaltsam über die Hauseingangstür in das Gebäude, wodurch ein Sachschaden von rund 600 Euro entstand. Zu möglichem Diebesgut ist derzeit nichts bekannt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 37-jährige bosnisch-herzegowinische/kroatische Tatverdächtige am Samstag (17. Dezember 2022) dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, setzte diesen in Vollzug und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem zweiten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 zu melden.

