Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Versuchter Banküberfall ohne Erfolg

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Montag gegen 16:45 Uhr eine Bankfiliale in der Herrenberger Straße in Oberjettingen zu überfallen. Der Täter betrat die Filiale und lief zielgerichtet in Richtung eines Schalters. Zu diesem Zeitpunkt führte eine Mitarbeiterin des Bankinstitutes ein Kundengespräch mit einer 34-jährigen Kundin. Hinter dieser Kundin positionierte sich der unbekannte Täter und drückte ihr einen unbekannten Gegenstand in deren Rücken. Hierbei formulierte er gegenüber der Mitarbeiterin, dass es sich um einen Überfall handle. Nachdem zunächst weder die Mitarbeiterin noch die 34-Jährige reagierten, wiederholte er seine Aussage und fügte an, dass dies kein Spaß sei. Die beiden Frauen wiesen den Unbekannten zurecht, woraufhin er die Bankfiliale verlies. Kurze Zeit nach dem Vorfall erkannten die Frauen schlussendlich erst den Ernst der Situation und informierten die Polizei. Der Täter wird als 50 bis 60 Jahre alter, zirka 170 cm großer Mann von kräftiger Statur beschrieben. Er trug bei der Tatausführung eine weiße schmutzige FFP2 -Maske, eine schwarze Wollmütze, einen dunklen Parka und eine dunkle Hose. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 0800 1100 225 Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell