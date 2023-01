Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit falschem Dokument unterwegs

Offenburg (ots)

Die Beamten der Bundespolizei Offenburg haben gestern Nachmittag ein gefälschtes französisches Dokument sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 25-jährigen türkischen Staatsangehörigen, am Bahnhof in Offenburg, wies dieser sich mit einer französischen Identitätskarte aus. Bei genauer Inaugenscheinnahme des Dokumentes, stellte sich dieses als Fälschung heraus. In der späteren Vernehmung gab der Mann an, das Dokument in der Türkei gekauft zu haben. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz. Da er bereits im Besitz einer gültigen Duldung ist, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zu seiner zuständigen Ausländerbehörde entlassen.

