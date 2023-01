Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahmen im Grenzgebiet

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern Nachmittag und heute in den frühen Morgenstunden zwei gesuchte Straftäter verhaften können. Die Beamten trafen gestern Mittag in einem Fernverkehrszug aus Frankreich kommend, einen 38-jährigen französischen Staatsangehörigen an. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass gegen Ihn ein Haftbefehl wegen Betruges besteht. Er gab an, die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen zu können und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in das Gefängnis gebracht. Heute in den frühen Morgenstunden dann eine weitere Festnahme in Kehl. Bei der Kontrolle eines 27-jährigen deutschen Staatsangehörigen stellten die Beamten einen offenen Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen fest. Auch er konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und muss für 35 Tage in das Gefängnis.

