Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Drei Haftbefehle zur gleichen Zeit

Kehl (ots)

Bereits am 08. Januar nahmen die Beamten der Bundespolizei zwei georgische Staatsangehörige in Kehl fest. Die beiden Männer waren durch die Beamten an der Haltestelle der Tramlinie D in Kehl polizeilich kontrolliert worden. Kurz zuvor waren die beiden Männer aus Frankreich nach Deutschland eingereist. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 40-jährigen Mann ein Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Raubes bestand. Er wurde gestern dem zuständigen Richter vorgeführt und anschließend in das Gefängnis gebracht. Bei dem Jüngeren der beiden Männern, dem 38-jährigen Mann, bestanden zwei offene Haftbefehle. Er wurde wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch gesucht. Da er die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, wurde er für 80 Tage in das Gefängnis gebracht.

