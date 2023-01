Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: In Untersuchungshaft

Rheinmünster (ots)

Die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben am vergangenen Freitag einen gesuchten Straftäter verhaftet. Der 48-jährige Mann aus Bosnien-Herzegowina erschien zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tuzla(Bosnien). Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz bestand. Er wurde am darauffolgenden Tag dem zuständigen Richter vorgeführt und anschließend in das Gefängnis gebracht.

