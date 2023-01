Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchter Aufbruch eines Fahrausweisautomaten am Bahnhof Appenweier /Bundespolizei sucht Zeugen

Appenweier (ots)

Am 08.01. gegen 03:00 Uhr wurde die Bundespolizei Offenburg über einen defekten Fahrausweisautoamten am Bahnhof Appenweier auf Gleis 9 informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass bislang unbekannte Täterschaft versucht hatte den Fahrausweisautomaten aufzuhebeln. In unmittelbarer Nähe wurde die Frontverkleidung des Automaten, eine Sackkarre und eine Jacke festgestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge gelang es der unbekannten Täterschaft nicht, an das Bargeld zu gelangen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung des Fahrausweisautomaten am Bahnhof Appenweier geben kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

