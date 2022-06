Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfall

Papenburg (ots)

Am 14. Juni gegen 12.55 Uhr kam es in Papenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Eine 25-Jährige befuhr mit ihrem VW Passat den Hümmlinger Weg in Richtung der Straße Mittelkanal rechts. Als sie nach rechts abbog, kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einer 52-jährigen Radfahrerin, die den dortigen Rad-/Gehweg in Richtung der Straße Osterkanal befuhr. Die Radfahrerin stürzte auf die Motorhaube des VW Passat und verletzte sich leicht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg (04961-9260) in Verbindung zu setzen.

