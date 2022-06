Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am 21.Mai befuhr gegen 02:20 Uhr eine Gruppe junger Radfahrer die Straße Osterkanal in Richtung der Straße Obenende. Einer der Radfahrer kam zu Fall und prallte gegen einen geparkten Audi A6. Am PKW entstand ein Schaden von geschätzten 1000 EURO. Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. zu den Radfahrern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Papenburg (04961-9260) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell