POL-RTK: E-Scooter gestohlen +++ Bronzekreuz von Friedhof gestohlen +++ Hauswände mit Graffitis beschmiert +++ Reifenstecher in Taunusstein

1. E-Scooter gestohlen, Geisenheim, Winkeler Straße, Mittwoch, 11.05.2022, 11:00 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag wurde ein E-Scooter in Geisenheim auf offener Straße gestohlen. Gegen 11:00 Uhr vernahm der Besitzer eines grauen E-Scooters der Marke "Segway" den Alarm seines in der Winkeler Straße abgestellten Gefährtes und beabsichtigte umgehend nach dem Rechten zu sehen. Als er daraufhin auf die Straße vor sein Haus trat, stellte er fest, dass sein Roller unmittelbar zuvor gestohlen worden war. Vor Ort war lag lediglich das zuvor angeschlossene Fahrradschloss. Zuletzt waren an dem rund 550 Euro teuren Scooter die Versicherungskennzeichen "056-MDI" angeracht.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Bronzekreuz von Friedhof gestohlen, Niedernhausen, Frankfurter Straße, festgestellt: Mittwoch, 11.05.2022

(fh)In den vergangenen Wochen haben schamlose Diebe in Niedernhausen Grabschmuck in Form eines Kreuzes gestohlen. Erst am Mittwoch fiel der Diebstahl des bronzenen und rund 90 Zentimeter großen Kreuzes auf, welches in den Wochen zuvor ein Familiengrab auf dem Friedhof in der Frankfurter Straße geziert hatte. Der Wert wird mit mehreren Tausend Euro beziffert.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

3. Hauswände mit Graffitis beschmiert, Taunusstein-Bleidenstadt, Ludwig-Gerhardt-Straße, Montag, 09.05.2022, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 11.05.2022, 07:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Mittwochmorgen verunstalteten Unbekannte die Hauswände eins Wohnungs-und Geschäftshauses in Taunusstein-Bleidenstadt. Das in der Ludwig-Gerhardt-Straße befindliche Gebäude wurde dabei an zwei Hausecken von den Tätern mit schwarzer Farbe beschmiert. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

4. Reifenstecher in Taunusstein, Taunusstein-Hahn, Kleiststraße, Montag, 09.05.2022, 17:00 Uhr bis Dienstag, 10.05.2022, 07:30 Uhr

(fh)Mutmaßlich in der Nacht von Montag auf Dienstag zerstachen Vandalen In der Kleiststraße in Taunusstein-Hahn die Reifen von zwei geparkten Firmenfahrzeugen. Gleich auf zwei geparkte Firmenwagen der Marke Peugeot hatten es die Unbekannten abgesehen. An beiden Fahrzeugen zerstachen sie jeweils einen Reifen und suchten daraufhin unbemerkt das Weite. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

