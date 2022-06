POL-EL: Emsbüren - Tier ausgewichen

Nordhorn (ots) - Am Mittwoch kam es in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Ford war gegen 17.55 Uhr auf der Lingener Straße unterwegs. Als ihr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mittig auf der Straße entgegenkam, musste die Ford-Fahrerin ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte sie einen am Straßenrand geparkten Pkw. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen ...

