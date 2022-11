Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart: Fehler beim Fahrstreifenwechsel führt zu Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 09:30 Uhr auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe, zwischen der Anschlussstellen Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart, zu einem Verkehrsunfall. Bei einem Fahrstreifenwechsel von der mittleren auf die rechte Fahrspur übersah ein 54-jähriger Fahrer eines VW-Kleintransporters mutmaßlich den Ford eines 39-Jährigen. Durch die Kollision wurde der VW-Kleintransporter nach rechts über den, für den Verkehr freigegebenen, Standstreifen in in die angrenzende Grünfläche abgewiesen. Hierbei kippte der Transporter und blieb auf der Seite liegen. Beide Fahrzeuglenker wurden durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro, der Kleintransporter war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr der amerikanischen Streitkräfte sicherte mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften zunächst die Unfallstelle ab. Für die Unfallaufnahme mussten die rechte Fahrbahn sowie der Standstreifen für die Dauer von rund einer Stunde gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von zirka vier Kilometern Länge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell