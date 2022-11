Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Foodtruck aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 21.00 Uhr und Mittwoch 21.30 Uhr schlug ein noch unbekannter Täter in der Alemannenstraße in Altdorf auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts zu und brach in einen dort abgestellten Imbiss-Anhänger ein. Über die Tür des Anhängers, die er aufbrach, verschaffte sich der Dieb Zutritt ins Innere. Er stahl Bargeld in eher geringer Höhe. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell