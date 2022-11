POL-LB: BAB 8/Köngen: PKW kollidiert mit Sicherungsfahrzeug

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 1125 in Großsachsenheim ereignete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte ein 47 Jahre alter Seat-Fahrer gegen 15:40 Uhr die L 1125 von der Breuninger Straße in die Gerhard-Rummler-Straße queren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einer 57 Jahre alten ...

