Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verbotene Gegenstände sichergestellt

Kehl/Baden-Baden (ots)

Die Beamten der Bundespolizei Offenburg haben gestern über den Tag mehrere verbotene Gegenstände sichergestellt. Bei Kontrollen in Kehl stellten die Beamten bei einem 37-jährigen französischen Staatsangehörigen ein verbotenes Einhandmesser fest. Dieses fanden sie in der Seitentür seines Fahrzeuges auf. Ein Elektroimpulsgerät, das als Taschenlampe getarnt war, fanden die Kollegen bei einem 22-jährigen französischen Staatsangehörigen auf. Am Bahnhof in Baden-Baden dann eine weitere Feststellung. Dort führte ein 38-jähriger deutscher Staatsangehöriger ein verbotenes Faustmesser mit sich. Alle verbotenen Gegenstände wurden sichergestellt. Die betroffenen Personen erwarten nun Anzeigen wegen Verstößen gegen da Waffengesetz.

