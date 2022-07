POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Rohbau

Wittlich (ots) - Am 04.07.2022 wurde ein LKW, der im Rahmen der Festlichkeiten am Sportplatz in Hupperath dort abgestellt war beschädigt. Nach den Aufräumarbeiten amheutigen Tage, anlässlich der Festlichkeiten am Sportplatz Hupperath, war ein LKW in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:45 Uhr unbeaufsichtigt am Sportplatz in Hupperath abgestellt. In dieser Zeit haben bislang unbekannte Täter die beiden Seitenscheiben ...

mehr