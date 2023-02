POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Wohnung, Balkontür eingeschlagen

Rheine, Westerkappeln (ots) - Unbekannte Täter haben in Rheine und in Westerkappeln die Scheiben von Fahrzeugen eingeschlagen und Gegenstände entwendet. In Rheine griffen Unbekannte am Dienstag (07.02.23) zwischen 08.25 Uhr und 08.35 Uhr am Alten Neuenkirchener Weg einen weißen Mercedes Vito an. Sie schlugen die Scheibe des Beifahrerfensters ein. Der Wagen stand in ...

mehr