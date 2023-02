Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Westerkappeln, Scheiben von Van und Transporter eingeschlagen

Rheine, Westerkappeln (ots)

Unbekannte Täter haben in Rheine und in Westerkappeln die Scheiben von Fahrzeugen eingeschlagen und Gegenstände entwendet. In Rheine griffen Unbekannte am Dienstag (07.02.23) zwischen 08.25 Uhr und 08.35 Uhr am Alten Neuenkirchener Weg einen weißen Mercedes Vito an. Sie schlugen die Scheibe des Beifahrerfensters ein. Der Wagen stand in Richtung Beethovenstraße rechts am Fahrbahnrand, auf Höhe der Hausnummer 6. Aus dem Vito entwendeten die Täter ein Tablet und Bargeld in zweistelliger Höhe. Ein Zeuge hatte den Geschädigten auf die zerstörte Scheibe aufmerksam gemacht. In Westerkappeln schlugen Autoaufbrecher an der Straße Am Kapellenweg die Heckscheibe eines Transporters ein. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (07.02.23), 20.30 Uhr und Mittwoch (08.02.23), 03.30 Uhr. Aus dem Wagen, der am Fahrbahnrand unmittelbar vor der Einmündung Heinrich-Schulte-Straße stand, stahlen die Unbekannten mehrere Werkzeuge. Die Polizei nimmt jeweils Zeugenhinweise entgegen, für Rheine bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215, für Westerkappeln bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

