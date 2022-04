Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Feuer 2

Feuer in Carport/Anbau - 28.04.2022 - 18:34 Uhr

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lage - Pottenhausen (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Lage um 18:34 Uhr zu einem Feuer in Lage-Pottenhausen in der Straße In der Holler alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es in einem Anbau und aus der Eingangstür des Gebäudes drang bereits schwarzer Rauch und die Fensterscheiben des gesamten Anbaus waren bereits rußgeschwärzt. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude.

Ein Trupp unter Atemschutz wurde im Innenangriff mit einem C-Rohr eingesetzt und konnte das Feuer schnell löschen. Durch die starke Rauchentwicklung hat das Gebäude auf beiden Etagen einen massiven Rauchschaden erlitten und ist nicht mehr bewohnbar. Da Brandursache unklar ist, wurde die Einsatzstelle durch die Kripo beschlagnahmt. Zur Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz waren die Einheiten Pottenhausen und Hagen mit je einem Löschgruppenfahrzeug, sowie der Gerätewagen Logistik der Einheit Lage mit dem Rollwagen Einsatzstellenhygiene.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell