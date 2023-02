Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 3. bis 5. Februar 2023

Dresden

Das vergangene Wochenende gestaltete sich insbesondere für die Einsatzkräfte von Freiwilliger- und Berufsfeuerwehr sehr arbeitsreich. Eine Sturmfront hatte am vergangenen Freitag etwa gegen 13:30 Uhr die Landeshauptstadt Dresden erfasst. Daraus resultierten insgesamt 16 Einsätze, bei denen durch die Einsatzkräfte umgefallene Bäume bzw. Baumteile beseitigt, lose Dachziegel entfernt oder Baustelleneinrichtungen gesichert werden mussten. Insgesamt 59 Mal wurde die Feuerwehr in den vergangenen 72 Stunden zu Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. 11 Mal rückten Feuerwehrleute zu Brandeinsätzen aus. 10 Mal war ein Einsatz auf Grund von Fehlalarmen durch automatische Brandmeldeanlagen erforderlich.

Der Rettungsdienst wurde am Wochenende insgesamt 568 Mal alarmiert. In 199 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Acht Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 251 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Baum drohte auf Wohngebäude zu stürzen

Wann: 3. Februar 2023 19:34 - 00:05 Uhr Wo: Reicker Straße / Strehlen

Ein circa 80 Zentimeter starker Baum war sturmbedingt gegen einen Nachbarbaum gedrückt worden. In etwa sechs Metern Höhe war ein etwa 25 Meter langer Ast abgebrochen und drohte auf ein Wohngebäude zu stürzen, in welchem 12 Mietparteien leben. Einige kleinere Äste waren bereits auf den Gehweg und das benachbarte Grundstück gefallen. Auf Grund der ungünstigen Lage des Baumes war es nicht möglich den Baum abzutragen und die Gefahr zu beseitigen. Durch Mitarbeiter der Höhenrettungsgruppe wurden unter Anwendung von Baumseilklettertechniken zwei Bandschlingen an besagtem Ast befestigt. Mit einem Stahlseil und einem Greifzug erfolgte die Sicherung des Astes. Mit der Seilwinde des Rüstwagen-Kran konnte dann der Ast kontrolliert vom Gebäude weggezogen und damit die Gefahr gebannt werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Altstadt und Löbtau.

Dachstuhlbrand

Wann: 4. Februar 2023 03:19 - 07:33 Uhr Wo: Am Dorfplatz / Rockau

Die Feuerwehr wurde zu einem Gebäudebrand alarmiert. Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, war der Dachstuhl des Gebäudes durchgebrochen und befand sich im Vollbrand. Um eine Ausbreitung auf Nachbargebäude zu verhindern, wurde mit einer Drehleiter und einem Strahlrohr im Außenangriff eine Riegelstellung aufgebaut. Einem Trupp unter Atemschutz gelang es indes mit einem Strahlrohr im Innenangriff den Brandherd zu lokalisieren und zu löschen. Dabei kam neben Wasser auch Schaummittel zum Einsatz. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Löscherfolg kontrolliert. Verletzt wurde niemand. Gegen 09:00 Uhr fand eine Nachkontrolle statt, welche jedoch keine Auffälligkeiten zu Tage brachte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 45 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Übigau, der Rettungswache Gönnsdorf, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Statteilfeuerwehren Rockau, Schönfeld, Weißig und Zaschendorf.

Einsatz bei Fußballspiel

Wann: 4. Februar 2023 10:45 - 18:06 Uhr Wo: Lennèstraße / Seevorstadt

Im Rahmen der Absicherung des Fußballspieles SG Dynamo Dresden vs. Hallescher FC löste nach Abpfiff des Spieles die automatische Brandmeldeanlage im Gästeblock aus. Dort waren Fanschals, Lampen, Holztüren und andere Gegenstände in Brand gesetzt worden. Durch den hauseigenen Sicherheitsdienst wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera. Durch den Sanitätsdienst des Deutschen Roten Kreuzes wurden insgesamt 10 Personen medizinisch versorgt. Drei Personen wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser transportiert. Im Einsatz waren insgesamt 14 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr.

Kellerbrand

Wann: 5. Februar 2023 13:37 - 16:45 Uhr Wo: Langobardenstraße / Nickern

Über den Notruf 112 wurde die Feuerwehr zu einer starken Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus alarmiert. Aus noch zu ermittelnder Ursache war es im Keller des Gebäudes zu einem Brand gekommen. Drei Trupps unter Atemschutz durchsuchten das Gebäude nach Personen und führten mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung durch. Mit Elektrolüftern wurde der Brandrauch aus dem Gebäude entfernt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 34 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt und Übigau, der Rettungswache Reick, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Lockwitz.

