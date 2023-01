FW Dresden: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Feuerwehr Dresden

Dresden (ots)

Wann: 30. Januar 2023 07:40 - 08:45 Uhr Wo: Sachsenplatz / Johannstadt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Mini und einem PKW VW sind heute Morgen zwei Personen verletzt worden. Aus noch zu ermittelnder Ursache stießen beide Fahrzeuge auf dem Sachsenplatz, unmittelbar vor der Albertbrücke zusammen. Dabei wurde der Fahrer des VW in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er und die Fahrerin des Mini wurden notärztlich versorgt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Durch die Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt und die Kolleginnen und Kollegen unterstützten die Polizei bei der Unfallaufnahme. Da sich der Unfall in einer prominenten Verkehrslage ereignete, kommt es noch immer zu massiven Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Aus diesem Grund hatten die Einsatzkräfte initial große Probleme die Einsatzstelle zu erreichen, weil durch den Rückstau in alle Richtungen sämtliche Verkehrswege nur schwer befahrbar waren. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, welche derzeit die Verkehrsreglung durchführt und die Ermittlungen zur Unfallaufnahme eingeleitet hat. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt, der Rettungswache Neustadt sowie der B-Dienst.

