POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht von Dienstag, den 24.05.2022 auf Mittwoch, den 25.05.2022 wurde in der Adlerstraße in Pirmasens ein 63-jähriger Mann aus dem Raum Pirmasens mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines Führerscheins war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. /pips

