POL-WI: Hochwertige Armbanduhr geraubt +++ Mit Pfefferspray besprüht +++ Frau bei Tätlichkeit auf Supermarktparkplatz verletzt +++ Müllcontainer in Flammen +++ Baustellendiebe machen Beute

1. Hochwertige Armbanduhr geraubt,

Wiesbaden-Sonnenberg, Kloppenheimer Steige, 31.08.2021, 17.40 Uhr,

(pl)Zwei bislang unbekannte Täterinnen haben am späten Dienstagnachmittag in der Straße "Kloppenheimer Steige" in Sonnenberg einen Anwohner beraubt und dabei eine hochwertige Armbanduhr erbeutet. Den Angaben des Geschädigten zufolge, hielt er sich gegen 17.40 Uhr in seiner Hofeinfahrt auf, als er von den beiden Frauen angesprochen wurde, ob er Arbeit für sie habe. Als er dies verneinte, sei er von einer der Damen festgehalten worden, während die Komplizin ihm dann seine hochwertige Uhr vom Handgelenk entwendete. Der Wiesbadener beschrieb die zwei Frauen als ca. 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Eine der beiden soll dunkle, zum Zopf gebundene Haare und eine normale Figur mit einem kleinen Bauchansatz, vermutlich aufgrund einer Schwangerschaft, gehabt haben. Sie sei mit einer schwarzen Hose und einem weißen Oberteil bekleidet gewesen. Die Komplizin habe blonde, lange Haare gehabt und weiße Kleidung getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, denen die beiden Frauen in Sonnenberg oder der Umgebung aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 melden.

2. Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Wörthstraße, 01.09.2021, 00.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde ein 36-jähriger Mann in der Wörthstraße zunächst von zwei unbekannten Tätern beleidigt und anschließend mit Pfefferspray besprüht. Nach Angaben des 36-Jährigen sei er gegen Mitternacht von den beiden ihm unbekannten Männern in der Wörthstraße beleidigt worden. Als er daraufhin einen der beiden Männer zur Rede stellen wollte, habe dieser ein Pfefferspray hervorgeholt und dem Geschädigten den Inhalt ins Gesicht gesprüht. Nach dem Angriff mit dem Pfefferspray, wobei der 26-Jährige leicht verletzt wurde, seien die beiden Unbekannten gemeinsam in Richtung Adelheidstraße geflüchtet. Einer der Täter soll etwa 20 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und eine Halbglatze gehabt haben. Der Zweite sei ca. 1,80 Meter groß sowie Brillenträger gewesen und habe eine normale Statur sowie schulterlange, braune Haare gehabt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345- 2140 entgegen.

3. Frau bei Tätlichkeit auf Supermarktparkplatz verletzt, Wiesbaden, Mz-Kostheim, Hochheimer Straße, 31.08.2021, gg. 21.35 Uhr

(pa)In Kostheim kam es am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Supermarkts zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 22-jährigen Frau, in deren Folge diese in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ersten Erkenntnissen zur Folge befand sich die im Kreis Groß-Gerau wohnhafte Frau gegen 21.35 Uhr in Begleitung ihres Lebensgefährten zu Fuß in der Hochheimer Straße, als es zwischen beiden zu einem Streit kam. In dessen Verlauf soll der 37-jährige Kostheimer gegenüber der Frau handgreiflich geworden sein. Im Bereich der Einfahrt zu einem Lebensmittelmarkt soll der Mann ihr einen Schlag gegen den Kopf versetzt haben, in dessen Folge die 22-Jährige zu Boden stürzte. Mehrere Personen, die auf das Geschehen aufmerksam geworden waren, kamen der Frau zur Hilfe und verständigten die Polizei, die den 37-Jährigen noch vor Ort festnahm. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in eine Klinik. Mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen des Tatgeschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 bei der Arbeitsgruppe "Häusliche Gewalt" der Wiesbadener Polizei zu melden.

4. Müllcontainer in Flammen,

Mainz-Kastel, Am Königsfloß, 01.09.2021, 00.05 Uhr,

(pl)Auf dem Mülltonnenabstellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Königsfloß" in Mainz-Kastel standen in der Nacht zum Mittwoch zwei Großraummülltonnen in Vollbrand. Die beiden brennenden Altpapiercontainer wurden gegen Mitternacht gemeldet und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Durch das Feuer und die damit einhergehende Hitzeeinwirkung wurde noch eine weitere dort stehende Großraummülltonne leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Brennendes Fahrrad,

Wiesbaden-Biebrich, Wilhelm-Kalle-Straße, 31.08.2021, 22.50 Uhr,

(pl)Am späten Dienstagabend brannte in der Wilhelm-Kalle-Straße in Biebrich ein an einer Laterne angeschlossenes Fahrrad. Anwohner waren gegen 22.50 Uhr durch ein Knallgeräusch auf das Feuer aufmerksam geworden und löschten den Brand. Durch das Feuer wurde noch ein an der Laterne hängendes Wahlplakat beschädigt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Baustellendiebe erbeuten Kabel, Steckdosen und Schalter, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, 30.08.2021, 17.00 Uhr bis 31.08.2021, 06.00 Uhr,

(pl)Vier Kabeltrommeln mit jeweils rund 500 Metern Kabel, mehrere Kisten mit Steckdosen sowie etwa 300 Schalter haben Diebe zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen aus einem im Bau befindlichen Gebäude im Gustav-Stresemann-Ring gestohlen. Die Täter hatten sich Zugang zur Baustelle verschafft, eine verschlossene Tür aufgehebelt und aus dem dahinter befindlichen Raum die dort gelagerten Materialien im Gesamtwert von über 20.000 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Rohbau von Dieben heimgesucht,

Wiesbaden, Assmannshäuser Straße, 27.08.2021, 13.00 Uhr bis 30.08.2021, 07.00 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes wurde der Rohbau einer Großbaustelle in der Assmannshäuser Straße von Dieben heimgesucht. Die Täter drangen zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in den Lagerraum des Rohbaus ein und ließen die darin gelagerten Baumaschinen im Gesamtwert von über 1.000 Euro mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

8. Mehrere geparkte Fahrzeuge zerkratzt, Wiesbaden-Klarenthal, Hermann-Brill-Straße, 30.08.2021, 16.00 Uhr bis 31.08.2021, 13.00 Uhr,

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag waren in der Hermann-Brill-Straße in Klarenthal Vandalen unterwegs. Die Täter zogen durch die Straße und zerkratzten mindestens vier dort geparkte Fahrzeuge. Darüber hinaus wurde im selben Zeitraum auch in der Daimlerstraße ein geparkter Pkw zerkratzt. Der durch die Randalierer entstandene Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen

