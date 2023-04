Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Betrug an der Haustür - "Falscher Wasserwerker" erbeutet Geld und Schmuck

Oldenburg (ots)

Ein "falscher Wasserwerker" konnte am gestrigen Donnerstag (14.04.2023) die Wohnung eines Rentners betreten und Bargeld und Schmuck stehlen.

Nach derzeitigem Stand klingelte gegen 10:00 Uhr der Betrüger unter der Legende, dass es zu einem Wasseraustritt komme, an der Tür des Rentners in der Käthe-Kollwitz-Straße.

In der Wohnung lotste der Unbekannte Täter den Geschädigten direkt ins Badezimmer und verwickelte diesen in ein längeres Gespräch. Hiervon abgelenkt konnte offenbar eine weitere Person unbemerkt die Wohnung betreten und sich in den Zimmern umsehen.

Nachdem der Betrüger die Wohnung wieder verließ bemerkte der Rentner, dass unter anderem Bargeld und Schmuck gestohlen wurde.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt und ca. 160 cm groß mit normaler Statur und dunkler Kleidung. Die mutmaßlich zweite Person wurde nicht gesehen.

Wer den Beschriebenen beobachtet hat oder weitere Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Telefonnummer 0441-7904115 bei der Polizei Oldenburg zu melden. (475296)

