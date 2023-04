Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach Todesfall in der Karl-Jaspers-Klinik +++

Oldenburg (ots)

Nach einem ungeklärten Todesfall, der sich bereits am Dienstag, dem 4. April 2023, in der Karl-Jaspers-Klinik in Bad Zwischenahn ereignet hatte, haben Staatsanwaltschaft und Polizei nun die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 52-jähriger Patient der Klinik war am frühen Abend des 4. April von einer Krankenpflegerin leblos in seinem Bett aufgefunden worden. Nach erfolglosen Reanimationsversuchen wurde der Sterbefall der Polizei gemeldet, die zunächst keine eindeutigen Hinweise auf eine Fremdeinwirkung feststellen konnte. Für die weiteren Ermittlungen zur Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Obduktion des Verstorbenen an. Im Rahmen der Obduktion am vergangenen Mittwoch wurde schließlich festgestellt, dass eine Gewaltanwendung ursächlich für den Tod des 52-Jährigen gewesen sein könnte. Aus diesem Grund wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes eingeleitet. Weitere Auskünfte können im Hinblick auf den Verfahrensstand derzeit nicht gegeben werden.

