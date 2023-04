Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (K6176, Hohenfels, Lkr. Konstanz) 19-Jähriger bei Unfall schwer verletzt (15.04.2023)

K6176, Hohenfels (ots)

Ein junger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6176 zwischen Liggersdorf und Mindersdorf am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Der 19-Jährige war mit einem Ford Fusion von Liggersdorf kommend in Richtung Mindersdorf unterwegs. Mehrere hundert Meter nach der Ortsausfahrt Liggersdorf kam der junge Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls riss der Motorblock aus dem Motorraum. Die mit vier Fahrzeugen und 25 Mann ausgerückte Feuerwehr befreite den im stark deformierten Auto eingeklemmten 19-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte den schwer Verletzten zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An dem Ford entstand durch die Kollision Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Am Baum entstand Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

