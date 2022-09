POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Linz (ots) - Am 25.09.22, gegen 08:05 Uhr, wurde in Linz/Rhein, Asbacher Straße ein schwarzes Damenrad mit angebrachtem Hundekorb entwendet. Das Fahrrad war am Anwesen der Geschädigten, in einem Carport, unverschlossen abgestellt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz/Rhein Pressestelle Telefon: ...

mehr