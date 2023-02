POL-PDTR: Diebstahl eines Rollgerüsts in Schauren

Baumholder (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (27.2. auf 28.2.) wurde in der Achtallee in Baumholder ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter PKW durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. An dem PKW entstand leichter Sachschaden. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Baumholder unter der Tel.nr.: ...

